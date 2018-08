Tesla: Paukenschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bei Tesla war die Reaktion auf die neuen Geschäftszahlen beeindruckend. So stieg die Tesla-Aktie am Donnerstag an der Nasdaq um beachtliche 48,70 Dollar bzw. ca. 16,2% auf 349,54 Dollar (Stand Handelsende). Das dürfte weniger den Zahlen für das 2. Quartal zu verdanken sein – denn die zeigten einen hohen Netto-Verlust von 401,4 Mio. Dollar. Zuversichtlicher dürfte diverse Investoren da der Ausblick ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.