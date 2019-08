Tesla: Nur unter Vorbehalt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat laut des Fachblogs electrive.net in dieser Woche nach nur sieben Monaten Bauzeit die Abnahmegenehmigung der lokalen Behörden für die Gigafactory 3 in der Nähe von Shanghai erhalten. Noch in diesem Jahr soll dort die lokale Fertigung des Model 3 anlaufen. Zudem wurde bekannt, dass Tesla dafür wohl von seiner bislang exklusiven Zusammenarbeit mit Panasonic bei den Akkus abrückt. Laut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung