Tesla: Nur eine kleine Kursschwäche oder droht der Ausverkauf?

Tesla steht weiterhin unter starker Beobachtung. Der Newcomer am Automobilmarkt hat binnen fünf Jahren an den Börsen ein Plus von mehr als 1.100 % hingelegt und den Sektor damit ziemlich durcheinandergewirbelt. Tesla stellt Elektroautos her und greift damit die etablierten Konzerne an. Die Diskussion in Deutschland um die nahende Zukunft von E-Autos ist lediglich stellvertretend für eine international anziehende Begeisterung. Dennoch bleibt die Frage, ob Tesla inzwischen nicht überbewertet ist.

Fundamentale Analysten in Deutschlands Bankhäusern scheinen der Aktie nicht vollständig über den Weg zu trauen. Nur wenige Spezialisten haben überhaupt eine Bewertung abgegeben. Und diese fällt mehrheitlich sogar negativ aus. Chartanalysten sehen derzeit bei 300 Euro eine trendentscheidende Marke. Das im Juni markierte Allzeithoch von 345 Euro ist nun bereits 15 % entfernt. Am 10. März hatte Tesla bei 227,42 das aktuell geltende 6-Monats-Tief markiert und von dort an kaum Unterstützungen ausgebaut. Würde die Aktie jetzt also fallen, wäre ein entsprechender Kurssturz möglich.

Technische Analysten: Gemischtes Bild

Technische Analysten beurteilen den Wert etwas gemischter als die noch optimistischen Charttechniker. Die Aktie ist auf Basis des GD200 langfristig im Hausse-Modus. Allerdings befindet sich der Wert kurz- und mittelfristig mittlerweile im Baisse-Modus. Insofern wird es auch hier spannend.

Unter dem Strich ist die Aktie dennoch im Aufwärtstrend und hat gute Chancen, neue Tops zu erklimmen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.