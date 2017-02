Tesla: Noch ist alles auf Hoffnungen gebaut (und nicht auf Fakten)!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Lieber Leser,

warum die Tesla-Aktie aktuell vor allem den Peers in den USA davon läuft, haben wir im letzten Beitrag schon erklärt. Dabei haben wir argumentiert, dass die Vorwürfe hinsichtlich der Unfälle im Zusammenhang mit dem Autopiloten durch eine Revision der Verkehrsprüfungsgesellschaft entkräftet werden konnten. Darüber hinaus scheint nun der Testbau für das Modell 3 endlich in Angriff genommen worden zu sein.

Umsatzanstieg deutlich zugenommen

Zwar weist Tesla im Vergleich zu den Wettbewerbern GM, Ford und General Electric immer noch ein recht schwaches Gewinnwachstum auf (22,6 % gegenüber Vorjahreszeitraum). Allerdings hat das Umsatzwachstum deutlich zugelegt und zwar um ganze 56,53 %, was jedoch auch als Einmaleffekt durchgehen könnte. Das Umsatzwachstum von GE ist um 7,5 % eingebrochen, Ford verzeichnete einen Umsatzanstieg von lediglich 1,2 % und GM‘s Umsatz stieg zuletzt um 9,2 %. Dennoch weist Tesla bei der EBITDA-Margin (EBITDA durch Umsatz) immer noch das niedrigste Wachstum von 1,97 % auf. Der aktuelle Anstieg der Aktie baut wohl mehr auf Hoffnungen als Tatsachen, was aber bei Tesla nicht wirklich neu ist.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse