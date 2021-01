Tesla, Nio und Pfizer Aktien: Haben Sie $600?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Diese Woche haben wir die folgende Frage gestellt, die sich darauf bezieht, wie Händler und Investoren planen, ihr Konjunkturgeld zu verwenden: Welchen Sektor von Aktien werden Sie mit Ihrem Stimulus-Scheck kaufen?

Elektroautos Finanzwerte zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Basiskonsumgüter

Von den Befragten sagten uns 58,8% der Händler und Investoren, dass sie Aktien von Elektrofahrzeugen kaufen werden. Die Investoren nannten am häufigsten Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), Nio Inc – ADR ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



