Tesla, Nio, Xpeng oder Li Auto-Aktie: Worauf würden Sie setzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Wenn Sie jetzt 1.000 Dollar hätten, würden Sie sie in Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), Nio Inc – ADR (NYSE:NIO), Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV) oder Li Auto Inc (NASDAQ:LI) investieren?

Die Ergebnisse:39,6%25,1%14,1%: 20,2%

Der amerikanische Riese für Elektrofahrzeuge und saubere Energien Tesla erhielt in der Studie dieser Woche 39,6 % der Stimmen.

Tesla-Aktien wurden am Montag unter mehreren Autoherstellern niedriger gehandelt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung