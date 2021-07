Tesla, Nio-Aktie: Konkurrenten wegen angeblicher IP-Verletzung verklagt!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und Nio Inc (NYSE:NIO) Batterielieferant Contemporary Amperex Technology Co oder CATL hat den Rivalen China Lithium Battery Technology Co (CALB) wegen angeblicher Verletzungen des geistigen Eigentums verklagt, berichtete Reuters am Mittwoch.

CATL hat Berichten zufolge in der Klage behauptet, dass Batterien, die in Zehntausenden von Fahrzeugen von CALB installiert sind, seine Technologien verwenden.

