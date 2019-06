Tesla: Neue Giga-Factory?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Achim Graf den Stand der Dinge bei Tesla einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:



Der Stand! Es sieht so aus, als würde der Bau der dritten Gigafactory von Tesla in in Schanghai bald fertiggestellt. Wie wird sich das auf das Unternehmen auswirken?

Die Entwicklung! Es geht derzeit in China darum, neue Mitarbeiter zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung