Tesla: Nachfrage in Deutschland steigt an!

Liebe Leser,

aktuelle Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes verraten heute, dass Tesla den Absatz von Fahrzeugen in Deutschland 2016 steigern konnte. Insgesamt 1.908 neue Tesla-Fahrzeuge wurden im letzten Jahr angemeldet, eine Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den Löwenanteil macht das Model S mit knapp 1.500 Zulassungen aus, darauf folgt das Model X mit 430 Zulassungen. Weitere Modelle sind auf dem hiesigen Markt noch nicht verfügbar. In absoluten Zahlen ist das Geschäft in Deutschland noch immer winzig, es geht aber in die richtige Richtung.

Tesla bleibt bei Umweltbonus außen vor!

Großes Problem für Tesla in Deutschland ist die Regelung für die Förderung von elektrischen Fahrzeugen. Grundsätzlich subventioniert der Bund derartige Fahrzeuge mit recht ansehnlichen Beträgen. Fahrzeuge von Tesla bleiben dabei aber außen vor, da sie über einer festgelegten Preisgrenze liegen. Darüber hat sich Tesla in der Vergangenheit schon des Öfteren echauffiert. Mit dem günstigen Model 3 dürfte sich das aber ändern und auch Tesla kommt dann für die Förderung in Deutschland in Frage. Ob dieses Fahrzeug schon dieses Jahr erhältlich sein wird, steht aber noch in den Sternen. Zwar liegt Tesla nach eigenen Angaben mit der Produktion im eigenen Zeitplan, doch müssen jetzt erstmal rund 500.000 Vorbestellungen weltweit abgearbeitet werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse