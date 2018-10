Tesla: Musk will jetzt auch Schnaps verkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was für eine Schnapsidee: Tesla-Chef (WKN: A1CX3T) Elon Musk geht unter die Spirituosenhersteller und will hochprozentigen Schnaps vertreiben, der auf den Namen „Teslaquila“ lautet. Ein Antrag auf Schutz der Marke beim amerikanischen Patent- und Markenamt ist bereits eingereicht.

Einmal mehr geht damit ein Tweet des Tesla-CEOs viral. Der Teslaquila ist eines seiner vielen „Hobbyprojekte“. Erst kürzlich hatte der 20-fache Milliardär mit der „Boring Company“ einen vieldiskutierten Flammenwerfer an den Start gebracht, der eigentlich kein Flammenwerfer ist (offiziell „Not-a-flamethrower“), aber funktioniert und Feuer spuckt. Ironischerweise dürfen in den USA keine Produkte versandt werden, die nur Flammenwerfer heißen, weswegen der explizite Zusatz nötig wurde.

Das ist der neueste Musk-Tweet, der viral geht

Das passt zu Musk: Die mexikanische Agave-Pflanze ist als „Jahrhundertpflanze“ für ihre Langlebigkeit bekannt. Immer wieder war Tesla in der Vergangenheit aufgrund seines massiven Cashburns als Pleitekandidat gehandelt worden.

Anspielungen en masse

Im Internet machten just nach dem Tweet Musks Wortspiele die Runde.

Twitter-Follower rieten Musk dazu, den Teslaquila „umzufunktionieren“. Sie legten Musk (gleichzeitig CEO und Mehrheitseigentümer von SpaceX) nahe, den Teslaquila als Treibstoff für die Raketen zu verwenden.

Richtig ernst wird es bei Tesla wieder am 6. November. Dann stehen die Q3-Zahlen an.

