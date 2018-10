Elon Musk legt im Clinch mit der US-Börsenaufsicht Securities Exchange Comission (SEC) nach. In einem Tweet erklärt er die SEC nun zur „Shortseller Enrichment Commission“. Von der richtigen SEC waren ihm vor Kurzem eine 20-Millionen-Dollar-Strafe und drei Jahre Sperre als Verwaltungsratschef von Tesla (WKN: A1CX3T) erteilt worden.

Aktionäre fahren bei Tesla weiterhin Achterbahn. In der mittlerweile völlig unberechenbaren Aktie folgt einem Kursanstieg die nächste (Horror)News und damit der nächste Kursrutsch. Nicht auszuschließen, dass bald die nächsten Konsequenzen gezogen werden seitens der als unbarmherzig geltenden SEC.

Das ist der Tweet und gleichzeitig das nächste Kapital im Kampf von Elon Musk gegen die SEC:

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2018