Tesla: Musk transformiert

Mister Musk wie er leibt und lebt, er kauft Bitcoins im Milliardenwert und jetzt transformiert sich der Tesla-Chef (WKN: A1CX3T) zum „Technoking“ des Elektroautobauers aus dem kalifornischen Sun Shine State.

In einem Filing an die US-Börsenaufsicht SEC teilte Tesla in zwei Sätzen mit, dass sich mit Wirkung zum 15. März die Titel von Elon Musk und Zach Kirkhorn in "Technoking of Tesla" beziehungsweise "Master of Coin" geändert haben. Beide werden ihre jeweiligen Positionen als Chief Executive ...





