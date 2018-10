Tesla: Musk kündigt „epischen Sieg“ an

Während hierzulande Daimler (WKN: 710000), VW (WKN: 766403) & Co. mit der Politik im Dieselskandal streiten, ringt Elektroautobauer Tesla in den USA mit der dortigen Börsenaufsicht SEC. Nun wurde eine Einigung erzielt: Musk darf CEO von Tesla (WKN: A1CX3T) bleiben, muss aber vom Posten des Chairman des Board of Directors zurücktreten.

Als wäre nichts gewesen, kündigt Musk in einer Zweizeiler-Mail an Mitarbeiter indes einen „epischen Sieg jenseits aller Erwartungen“ an. Wie er genau diesen Sieg einfahren will, ließ er zunächst unklar. Wir rechnen damit, dass Tesla bald die eigens avisierte Schwelle von 350.000 produzierten Wagen pro Jahr erreicht, die den E-Auto-Pionier in die schwarzen Zahlen hieven würde.

Was will Musk mit seinem Statement an die Mitarbeiter andeuten?

We are very close to achieving profitability and proving the naysayers wrong, but, to be certain, we must execute really well tomorrow (Sunday).

If we go all out tomorrow, we will achieve an epic victory beyond all expectations.