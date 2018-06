Tesla: Musk(el)-Spiele mit dem Model 3

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

mid Groß-Gerau – Elon Musk ist Milliardär und gilt als Elektroauto-Pionier. Doch so richtig in die schwarzen Zahlen fährt er mit seinen Stromern bislang nicht. Klar: Bei Preisen jenseits der 50.000-Euro-Marke hört bei vielen Menschen auch das Umweltbewusstsein auf. An diesem Zustand will Elon Musk dringend etwas ändern. Sein neuer Hoffnungsträger dabei heißt „Model 3“, ein Tesla fürs Volk, zumindest preislich.

Doch ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Global Press.