Tesla: Musk auf den Spuren von Trump?

Tesla-Chef Elon Musk hat die Faxen dicke: Nachdem er sich kürzlich erst über seiner Meinung nach unfähige Analysten ärgern musste, sind nun die Medien an der Reihe. In einer Serie von Twitter-Einträgen wetterte er am Mittwoch gegen die Medien: Scheinheiligkeit und Lügen lauten die Hauptvorwürfe. Außerdem betont er die Abhängigkeit des Journalismus vom Anzeigenaufkommen. Traditionelle Autohersteller würden viele Anzeigen schalten. Kein ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.