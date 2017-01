Tesla Motors will mit Massenproduktion überzeugen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla Motors":

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zu Tesla die Gemüter der Anleger. Denn nicht nur soll nun die Produktion des Model 3 so richtig ins Rollen kommen, man will zudem einen großen Betrag in die eigene Gigafactory in Nevada stecken. Hier könnte irgendwann sogar das größte Gebäude der Welt entstehen. Wird dieser Plan so aufgehen?

Produktion Marsch! Die Produktion des begehrten Model 3 soll in diesem Jahr so richtig ins Rollen kommen und die benötigten Batterien werden bereits in der Gigafactory in Nevada hergestellt – auch die Motoren werden in Kürze folgen.

Hohe Investitionen! Tesla investiert für seine Pläne erneut 350 Millionen USD in die Anlage in Nevada und in diesem Zusammenhang sollen zudem 550 neue Jobs entstehen. Bei Abschluss des Projekts könnte die Fabrik das größte Gebäude der Welt sein.

Eine halbe Million Elektroautos – jährlich! Um die stetig wachsende Nachfrage befriedigen zu können, hat sich Tesla hohe Ziele gesetzt. Schon 2018 möchte man deshalb eine halbe Million Elektroautos im Jahr produzieren und allein die Gigafactory soll in einigen Jahren 10.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Pläne für Europa! Tesla hat für Europa bereits Ähnliches in Planung und sprengt damit bei der Produktion alle bisher gekannten Dimensionen. Ziel ist ganz klar die Eroberung des Massenmarktes.

Doch wird sich das langfristig auch auszahlen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

