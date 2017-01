Tesla Motors generiert langfristiges Kaufsignal

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla Motors":

Lieber Leser,

mit großer Sicherheit haben Sie schon einmal Google-Maps benutzt. Dann kennen Sie die Funktion, aus der Karte heraus zu zoomen, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Ich empfehle Ihnen, dies auch bei Aktien immer wieder einmal zu tun. Sonst wäre Ihnen das jüngste langfristige Kaufsignal bei Tesla Motors sicherlich entgangen. Denn:

Die Aktie des Herstellers von Elektro-Sportwagen pendelt seit fast 3 Jahren in einer Range von rund 290 USD und 175 USD (blau unterlegt). Der aktuelle Kurs von gut 231 USD liegt ziemlich genau in der Mitte dieser Handelsspanne. Üblicherweise erwarten wir ein Kaufsignal, wenn der Kurs aus dem Rechteck nach oben ausbricht oder umgekehrt ein Verkaufssignal.

Das ganz frische Kaufsignal ist also auf dem reinen Chart noch gar nicht zu erkennen. Möglich wird dies durch das Einblenden des Relative Stärke Index (Wilder) in den Monatschart. Dieser Indikator misst die Trendintensität des Kursverlaufs innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes, meist eine 14er-Periode. Das Beste am Relative Stärke Index (RSI) ist indes seine Funktion als Frühindikator:

Der RSI bildet nämlich auch Trends aus, sodass Sie mit Hilfe von Trendlinien Trendbrüche, mithin also Kauf- oder Verkaufssignale bestimmen können. Der vertikale grüne Balken im Tesla-Chart zeigt Ihnen ein solches Kaufsignal, das im Dezember generiert wurde. Es ist noch ein etwas schwachbrüstiges Signal, doch die Entwicklung im bisherigen Verlauf des Januar lässt erwarten, dass Sie am Monatsende ein sehr eindeutiges Signal erhalten.

Falls Sie darauf lieber noch warten möchten, wäre eine Aufteilung Ihres Kaufbudgets durchaus eine Überlegung wert.

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse