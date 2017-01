Tesla Motors bereitet MASSENPRODUKTION vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla Motors":

in diesem Jahr soll die Produktion des begehrten Model 3 ins Rollen kommen. Die Batterien dafür werden bereits in der riesigen Gigafactory in Nevada hergestellt, dem sollen jetzt bald auch die Motoren folgen. Dazu investiert Tesla erneut 350 Millionen USD in die Anlage, wie die lokale Regierung am Dienstag bestätigte. Es sollen außerdem 550 neue Jobs in diesem Zusammenhang entstehen. Tesla hat noch Großes mit der Fabrik vor. Bei Abschluss des Projekts könnte das größte Gebäude der Welt entstehen.

Autoproduktion der Superlative!

Um die stetig wachsende Nachfrage befriedigen zu können, will Tesla schon 2018 eine halbe Million Elektroautos im Jahr produzieren. Allein die Gigafactory soll in einigen Jahren dabei 10.000 Mitarbeiter beschäftigen, in Europa laufen bereits Planungen für ein ähnliches Projekt an. Tesla sprengt damit bei der Produktion alle bisher gekannten Dimensionen und bereitet sich auf die Eroberung des Massenmarktes vor. Da bleibt nur noch abzuwarten, ob sich dies langfristig auch auszahlen wird und der erhoffte Boom bei Elektroautos in den nächsten Jahren ins Rollen kommt. Trotz aller Erfolge gibt es noch immer viele kritische Stimmen zu dem Unternehmen des Milliardärs Elon Musk.

