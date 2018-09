Tesla Motors: Sollte man jetzt hellhörig werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Motors musste in den vergangenen Tagen einige Kritik einstecken. Nun aber sind die Notierungen wieder auf einem besseren Weg, so die Meinung von Chartanalysten. Maßgeblich sind die Kursgewinne bis zu früheren Unterstützungen bei 255 Euro. Diese Unterstützungen fungieren nun sicher als Hürden, könnten jedoch in den kommenden Wochen überschritten werden.

Dabei ist die Aktie über eine vom Zwischenhoch bei 320 Euro

Ein Beitrag von Frank Holbaum.