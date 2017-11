Tesla Motors: Die Lage bleibt kritisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla konnte nun wieder leicht an Wert gewinnen. Dennoch gehen Chartanalysten von einem weiteren Kursrutsch aus. Wahrscheinlich gehe es bis zu 200 Euro nach unten, womit ein Abwärtspotenzial von mehr als 20 % bestehe. Dies könnte für Short-Investoren interessant werden. Konkret: Die Aktie befindet sich inzwischen in einem übergeordneten, wenn auch leichten Abwärtstrend. Denn die Notierungen sind innerhalb von einem Monat um fast 6 % nach unten gerutscht und haben dabei am 2. November 2017 mit 255,65 Euro ein neues 6-Monats-Tief gesetzt. Dieses Tief könnte nun weiter nach unten geschoben werden. Unterstützungen sind dann bis zu 200 Euro keine mehr in Sicht. Insofern ist die Lage aus charttechnischer Sicht bedrohlich.

Nach oben hin sind vor allem Hürden bei 280 Euro sichtbar, die es zu knacken gilt, sofern steigende Kurse folgen sollen. Dann würden auch 300 Euro als runde Marke noch einem richtigen Durchmarsch im Wege stehen. Insgesamt erwarten Chartanalysten daher eher fallende Notierungen. Zudem gibt es auch keine Impulse aus der wirtschaftlichen Ecke. Weiterhin existieren zudem nur wenige Empfehlungen. Davon plädieren 44 % für einen Kauf und 56 % für einen Verkauf.

Technische Analysten: Abwärtstrend!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Abwärtstrend. Alle Trendpfeile sind abwärts gerichtet. Erst bei 284,66 Euro käme es zu einem Aufwärtstrendwechsel. Dies ist ein Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.