Tesla Motors: Fristen verlängert!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla Motors":

Liebe Leser,

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zu Tesla Motors bei den Anlegern ein, denn entgegen der eigenen Ankündigungen ist es im neuen Jahr bisher noch nicht zu Preiserhöhungen bei Neuwagen der Marke Tesla im Vereinigten Königreich gekommen. Wie wird sich die Situation weiter entwickeln?

Geplante Preiserhöhungen! Die Preiserhöhungen bei Neuwagen der Marke Tesla im Vereinigten Königreich lassen noch auf sich warten und auch erst vor einigen Tagen wurde dieser Schritt angekündigt, da das britische Pfund in Folge der Brexit-Entscheidung ordentlich Federn lassen musste.

Wer schnell ist, kann profitieren! Tesla gab bekannt, dass Käufer noch ein wenig Zeit haben, um sich ein Elektroauto günstig zu angeln. Ab dem 15. Januar werden dann die Preise jedoch um 5 Prozent steigern.

Fristverlängerung für Supercharger! Ebenfalls um zwei Wochen wurde die Frist für die kostenlose Nutzung der Supercharger verlängert, was bedeutet, dass Schnellentschlossene, die bis zum 15. Januar bestellen, ihren Wagen an den entsprechenden Zapfsäulen kostenfrei tanken dürfen. Danach gibt es dann nur noch ein bestimmtes Freikontingent im Jahr.

Ob sich diese Fristverlängerung, die mit einer enorm hohen Nachfrage zum Jahresende begründet wird, auch nochmal positiv auf die Bestellungen auswirkt, wird sich zeigen. Aufträge liegen jedoch bereits zur Genüge vor und gerade beim Model 3 kommen die US-Amerikaner mit den Bestellungen überhaupt nicht hinterher und werden 2017 wohl nur einen Bruchteil der Vorbestellungen abarbeiten können. Werden die Kunden dadurch unzufrieden werden?

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse