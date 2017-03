Tesla Motors: Entscheidend sind die nächsten Handelstage!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla konnte jetzt in der kurzfristigen zeitlichen Dimension wieder den Aufwärtstrend markieren. Damit hat das Unternehmen nach dem massiven Verfall des Kurses in den beiden vergangenen Wochen wieder Boden gefunden und könnte jetzt nach oben ausbrechen. Entscheidend werden die nächsten Handelstage.

Tesla: GD38 überkreuzt

Tesla ist in den langfristigen zeitlichen Dimensionen ohnehin im Aufwärtstrend. Kurzfristig konnte die Aktie jetzt über den GD38 klettern. Das heißt, der Aktienkurs verläuft höher als der durchschnittliche gleitende Kurs in den vergangenen 38 Tagen. Technische Analysten interpretieren dies als mögliche Erholung. Charttechniker hingegen warnen noch, da jetzt unterhalb von 240 noch kein fester Boden in Sicht ist. Vielmehr hat die Aktie eine mittelfristig konstruierbare Aufwärtstrendgerade, ausgehend vom Tief im Dezember bei 169,00 Euro, deutlich nach unten durchbrochen.

Fundamental gibt es keine neuen beruhigenden Nachrichten mehr. Zudem warnte jüngst die US-Großbank Goldman Sachs davor, dass es neue Schwierigkeiten geben könne.

Insgesamt ist auch Tesla noch im roten Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Ihr Robert Sasse