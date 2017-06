Tesla – Modell Y kommt, der Kurs steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

es hat sich so langsam eingebürgert, dass die Tesla-Aktie auf angekündigte Neuigkeiten stets positiv reagiert. So ist auch kein Geheimnis mehr, dass Elon Musk gezielt Aussagen zu neuen Plänen nutzt, um die Aktie vor einem zu starken Einbruch zu bewahren. Die tatsächlich starken Einbrüche in der Tesla-Aktie gab es in den letzten beiden Jahren ohnehin nur dann, wenn sich in den angekündigten Plänen Ungereimtheiten fanden oder diese nicht so verliefen, wie man sich das gedacht hatte.

Heute gibt es eine weitere Neuigkeit. Elon Musk hatte den Bau des SUV-Modells Y angekündigt. In 2019 soll der elektrobetriebene SUV vom Band laufen und sogar die Nachfrage nach dem Modell 3 übersteigen. Die Aktie eröffnet am Mittwochnachmittag mit einem leichten Up-Gap.

Markttechnisch besteht weiterhin Potential

Wie der Chart unten deutlich macht, gab es seit dem Ausbruch aus dem Korrekturtrend Anfang März einen satten Zugewinn von 45 %. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch das Erreichen eines neuen Allzeithochs sowie besser als erwartet ausgefallenen Daten per Q1 2017. Wie üblich halte ich bei Aktien, die auf neuen Allzeithochs notieren, Ausschau nach Trendlinien, die man nach vorne projizieren kann. Erfahrungsgemäß stellten diese in der Vergangenheit zuverlässige Preisziele dar.

Im Falle der Tesla-Aktie würde sich das nächste technische Preisziel somit in etwa bei 475 US-Dollar befinden, was einen weiteren Anstieg von 32 % bedeuten könnte. Man sollte jedoch bedenken, dass fundamental begründete Korrekturen in der Tesla-Aktie sehr dynamisch und weitläufig vonstatten gehen können. Längerfristige Unterstützungen bieten sowohl die beiden langfristigen Durchschnitte auf Wochenbasis (100, 200) sowie die untere Trendkanallinie.

