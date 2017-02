Tesla: Model 3 bleibt das Zünglein an der Waage!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

knapp 3,0% aufwärts ging es im frühen Donnerstagshandel mit den Notierungen der Tesla-Aktie. Bemerkenswert ist dieses ansehnliche Plus vor dem Hintergrund, dass der US-Konzern kurz zuvor seine Geschäftsergebnisse für 2016 präsentierte, die – zumindest teilweise – nicht wirklich das Gelbe vom Ei waren.

Umsatz hui, Ertrag pfui

Im zurückliegenden Gesamtjahr erwirtschaftete der Elektroautobauer einen Umsatz von 7,0 Mrd. US-Dollar sowie einen Nettoverlust in Höhe von 675 Mio. US-Dollar. Dass die Amerikaner, die im dritten Quartal 2016 noch einen Gewinn von 22 Mio. US-Dollar ausgewiesen hatten, im Schlussvierteljahr wieder in die roten Zahlen gerutscht sind, nahm der Markt gelassen zur Kenntnis. Unter anderem, weil der Fehlbetrag im Zwölfmonatsvergleich von 320 auf 121 Mio. US-Dollar und damit stärker als von Analysten prognostiziert eingedämmt wurde. Ebenfalls leicht über den Erwartungen lagen mit 2,3 Mrd. US-Dollar die Erlöse.

Model 3 bleibt Zünglein an der Waage

Von entscheidender Bedeutung für die weitere Entwicklung von Tesla ist insbesondere das Modell 3, das in den Staaten 35.000 US-Dollar kosten soll und damit massenmarkttauglich ist. Kein Wunder, dass es schon 370.000 Vorbestellungen geben soll. Obwohl viele Experten auf Grund der in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen an einem pünktlichen Start der Serienfertigung zweifeln, kündigte Firmenchef Elon Musk an, die Gewinnmargen im ersten Quartal 2017 wieder zu steigern.

Unabhängig davon ist die Aktie ausschließlich für sehr risikofreudige Fans von Growth-Aktien eine Überlegung wert. Denn bis Tesla sich dauerhaft in die Gewinnzone vorarbeitet, wird noch einige Zeit vergehen.

