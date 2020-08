Tesla: Meldet die Aktie jetzt Korrekturbedarf an?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen hat die Tesla-Aktie einen Anstieg von mehr als 600 US-Dollar vollzogen. Die Bewegung startete am 11. August auf einem Tief bei 1.365,00 US-Dollar. Sie überwand das alte Allzeithoch vom 13. Juli bei 1.794,99 US-Dollar und die runde 2.000,00-US-Dollar-Marke und stieg in der Spitze am Freitag bis auf 2.095,49 US-Dollar an.

Der Tagesschlusskurs wurde aber ...



