Tesla: Massive Gewinne – es geht doch!

Tesla hat nun ein deutliches Kaufsignal gesetzt. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen geradezu nach oben geschossen. Jetzt hat der Wert die Chance auf Kursgewinne von mehr als 20 %, meinen charttechnische Analysten. In diesen Stunden könne die Entscheidung fallen, nachdem auch der Handel am Dienstag noch positiv ausfiel. Zum Hintergrund: Die Aktie ist nunmehr in einem neuerlichen Seitwärtstrend, nachdem befürchtet werden musste, es ginge auf einen stärkeren Abwärtstrend zu. Der Wert ist nun auf mehr als 280 Euro geklettert und auf dem Weg, sogar die Obergrenze von 300 Euro zurückzuerobern, heißt es nunmehr mit Blick auf die nächsten Tops. Der Titel hatte am 18. September 2017 ein heute noch gültiges 6-Monats-Hoch bei 323,95 Euro erreicht. Darüber wartet dann bei 345,00 Euro das aktuelle Allzeithoch vom 22. Juni 2017. Damit empfiehlt sich die Aktie aus Sicht der Chartanalysten durch die jüngst bestätigten Unterstützungen bei 260 Euro für eine Investition.

Achtung: Wirtschaftliche Nachrichten sprechen dagegen nicht für einen Kauf. Denn zuletzt wurde bekannt, dass sich der Zeitplan für das „Model 3“ verschiebe.

Technische Analysten: Aktie ringt mit dem Trend

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie ringe mit den Trendmarken. Der Wert hat bei 288,24 Euro sein aktuelles 200-Tage-Durchschnittsniveau fast erreicht. Formal ist Tesla nun im neutralen Bereich!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.