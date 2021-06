Tesla: Man könnte mal wieder einen Trade versuchen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla ISIN: US88160R1014 ist am Mittwoch im Tagesverlauf der Anstieg über 650,00 Dollar gelungen. Damit notiert die bei vielen Anlegern beliebte Aktie das erste Mal seit 11. Mai über diesem bedeutsamen Kursniveau. Bei den Bullen keimt jetzt Hoffnung auf, dass Tesla schnell zurück in den Aufwärtstrend findet. Seit dem Tief am 19. Mai, hat die Aktie bereits gut 100,00 Dollar zugelegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



