Tesla: MEGAprobleme in GIGAfactory?

Tesla-Gründer Elon Musk spricht offiziell von Manipulation ins Teslas Gigafactory (WKN: A1CX3T / NASDAQ: TSLA)! Nach Angaben des Marketing-Genies soll der betroffene Saboteur aus den eigenen Reihen kommen.

Nach langwierigen Anlaufproblemen bei der Produktion des neuen, preiswerten „Elektroautos für alle“, dem Model 3, ist das nun eine Meldung mit der niemand gerechnet hat. Ob sie nun letztendlich die Beseitigung gegenwärtiger Tesla-Probleme ist, darf angezweifelt werden.

Sabotage bei Tesla – die Vorwürfe sind umfassend

Laut Musk sei die Sabotage „umfassend und schädlich“, so Musk in einem Brief an Tesla-Angestellte. Während das endgültige Ausmaß noch nicht klar sei, gehören zu den bekannten Sabotageakten direkte Änderungen an Teslas Produktionssystem unter falschem Namen sowie die Herausgabe sensibler Daten an Dritte. Offenbar hätte der betroffene Mitarbeiter aus verschmähter Anerkennung gehandelt, da er nicht befördert worden sei.

Musk betonte, dass es „lange Liste von Organisation gibt, die den Untergang Teslas wollen“ und bot damit Platz für Spekulationen.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres hatte der kalifornische E-Auto-Pionier operative Abflüsse in Höhe von 398 Mio US$ (operating cashflow). Dem gegenüber standen Umsätze über 3,41 Mrd. US$.

Tesla wieder mehr wert als BMW

Unterdessen summiert sich Teslas Börsenwert auf 62,96 Mrd. US$. Das entspricht beim aktuellen Währungskurs 54,5 Mrd. Euro, während BMW (WKN: 519000) auf eine Marktkapitalisierung von 54,4 Mrd. Euro kommt. Auch der deutsche Fahrzeug-Gigant Daimler (WKN: 710000) rückt mit einem Konzernwert von 65 Mrd. Euro in greifbare Nähe.

Börsianer besser aufgehoben bei unseren „No Brainern“

