Tesla: Die Luft wird dünner!

Es war ein Paukenschlag sondergleichen: Anfang August hatte Tesla-Chef Elon Musk via Twitter angekündigt, den Elektropionier von der Börse zu nehmen. Das anschließende Chaos rund um das Tesla-Papier ging gar so weit, dass der Handel mit der Aktie an der Börse vorübergehend gestoppt wurde. Nur wenige Wochen später komplettierte Musk die Verwirrung, indem er den angekündigten Börsenrückzug wieder von der Agenda ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.