Tesla: Lithium-Not in USA lässt Piedmont-Aktie +775% knallen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Weltmacht USA, als welche wir sie kennen, gerät wirtschaftlich ins Taumeln. Durch Unter-Investment in den eigenen Energie- und Minensektor wird sie von der größten Konkurrenz China in die Ecke getrieben. Biden will das ändern und sagt der Welt ein internationales Rennen der Elektrifizierung an, doch der größte Kontrahent der USA hat bereits einen entscheidenden Vorsprung. Und alle brauchen mehr Lithium.

Jedes Unternehmen, das auch nur einen Hauch von Lithiumfantasie versprühte, konnte zuletzt neue Allzeithochs markieren. Nachdem letztes Jahr ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.