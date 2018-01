Tesla: Die Lage spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, das war bislang eine Wette auf die Zukunft. Das Unternehmen hat große Pläne und die konnten die Anleger in den vergangenen Jahren sehr begeistern. Aber nun muss Tesla Nägel mit Köpfen machen und seine hochfliegenden Pläne in die Tat umsetzen. Insbesondere die Produktion muss anziehen, denn noch erwirtschaftet das Unternehmen pro produziertem Fahrzeug einen Verlust.

Zwar rechnen die Analysten für das Jahr 2018 noch nicht mit einem Sprung in die Gewinnzone, doch die Anleger werden dennoch erwarten, dass Tesla seine Verluste deutlich reduziert und der Gewinnschwelle möglichst nahe kommt. Rückschläge auf dem Weg dorthin werden an der Börse deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Kursabschlägen quittiert werden.

Einen Vorgeschmack von dieser Ausgangslage für das neue Jahr bot bereits der Handel an den letzten Dezembertagen. Die Zahl der Anleger, die Zweifel an einem rechtzeitigen Erreichen der Gewinnschwelle haben, scheint zu wachsen.

Noch Mitte Dezember sah es für die Bullen ganz gut aus. Die Aktie konnte eine aus dem März stammende Aufwärtstrendlinie verteidigen und setzte anschließend zu einem Sprung über 331 US-Dollar an. Damit schien den Käufern ein wichtiger Befreiungsschlag gelungen zu sein.

Die Entwicklung nach dem Verfallstag zerstörte das positive Chartbild jedoch schnell wieder und die Hoffnung auf baldige neue Hochs starb eines raschen Todes. Doch nicht nur das. In den letzten Dezembertagen ging es wieder deutlich abwärts. Nicht einmal die 20-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie konnten den Abverkauf nennenswert stoppen.

Keine guten Vorzeichen

Der Abgabedruck ist aktuell hoch und die Gegenwehr der Käufer bislang schwach. Alles in allem ergibt dies ein äußerst kritisches Signal, denn die Käufer verweigern sich just in dem Moment, in dem eigentlich Zuversicht und Kaufbereitschaft hätten zurückkehren müssen.

Noch gibt es einige Unterstützungen, die dem Kurs Halt geben können. Aber ein Tagesschlusskurs unter 287 US-Dollar generiert ein mittelfristiges Verkaufssignal, dessen erstes Ziel bei 240 US-Dollar liegen würde. Damit hat sich bei Tesla die Lage dramatisch zugespitzt. Wenn die Bullen nicht umgehend agieren und die Aktie wieder kaufen, ist Holland in Not und das Tor zu weiteren Verlusten weit aufgestoßen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.