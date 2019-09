Tesla: Die Lage ist gefährlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nachdem die Tesla-Aktie am 15. August bei 211,55 US-Dollar ein Tief ausgebildet hatte, konnte der Kurs bis zum 30. August in der Spitze bis auf 232,44 US-Dollar ansteigen. Seitdem hat sich das Chartbild deutlich verschlechtert, denn der Shootingstar, der sich an jenem Tag im Stundenchart ausgebildet hatte, wurde in der Zwischenzeit bärisch aufgelöst.

Auch die Kurslücke zwischen 221,79 und 228,33 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



