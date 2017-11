Tesla: Kursgewinne werden wieder abgeräumt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

die Hoffnung auf ein Comeback bei Tesla währte nur kurz. Wie Chartanalysten nun einräumen müssen, ist das 2-Wochenminus von fast 7 % offensichtlich nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu neuen Tiefstkursen. Am 2. November hatte die Aktie bei 255,65 Euro einen Zwischenstop eingelegt. Die Aktie hat darunter kaum noch charttechnisch wahrnehmbare Haltezonen. Der Kurs könnte theoretisch bis auf 200 Euro abrutschen, heißt es mit Blick auf das aktuelle Chartbild. Nach oben dürfte sich eine Widerstandszone bereits in Höhe von etwa 280 Euro ergeben. In den vergangenen Tagen wurde dort mehrfach ein Stop eingelegt, womit die Aktie dort nun eine Hürde vorfindet. Darüber sind 300 Euro als runde Marke schwierig zu überwinden. Das derzeitige Allzeithoch bei 345,00 vom 22. Juni 2017 ist bereits fast 33 % weit entfernt. Charttechnisch betrachtet ist der Baisse-Modus kaum zu überwinden.

Tesla ist nach Meinung wirtschaftlich orientierter Analysten vor allem noch durch die enttäuschenden Quartalszahlen unter Druck. Nun gibt die Politik (in der EU) zwar bekannt, dass Elektroautos durch Subventionen für Stromtankstellen gefördert werden sollen – das allerdings dürfte noch einige Zeit dauern.

Technische Analysten: Aufwärtstrend ist zerbröselt

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie haben ihren Aufwärtstrend nun deutlich beendet. Erst bei 282,87 Euro könne der langfristige Aufwärtstrend um den GD200 herum wieder erobert werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.