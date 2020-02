Tesla: „Krass überbewertet!“

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla ist auch in den neuen Börsenmonat mit einem kleinen Aufschlag gestartet: Mit rund 650 Dollar wird die Aktie des US-Elektroautobauers mittlerweile an der New Yorker Börse gehandelt. Damit hat die Tesla-Aktie allein im Januar etwa 50 Prozent an Wert zugelegt. Den institutionellen Analysten wird das langsam unheimlich. Sie plädieren mehrheitlich zum Verkauf der Papiere, die Anleger allerdings kümmert das offenbar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung