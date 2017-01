Tesla: Auch die Konkurrenz will mitmischen!

Liebe Leser,

in der letzten Woche stockte den Anlegern von Tesla sicher der Atem. Haben doch die Nachrichten von der beginnenden Konkurrenzoffensive bei Ladestationen durch BMW, Daimler und Volkswagen die Gemüter der Anleger ziemlich aufgemischt. Die drei großen deutschen Autobauer wollen zusammen mit Ford in diesem Jahr 400 neue Ladestationen in Europa aufbauen. Wie soll es hier nun weitergehen?

Führungsposition in Gefahr! Tesla positioniert sich derzeit als Pionier im Sektor der Elektroautos und eben auch im Bereich der entsprechenden Ladestationen, wo sich Tesla derzeit als Marktführer positioniert. Bisher hatten deutsche Autobauer wie BMW, Daimler und Volkswagen dabei das Nachsehen, doch nun planen sie, es mit dem amerikanischen Pionier aufnehmen.

Starke Allianz! Die drei Autobauer planen nun eine Allianz bei der es vorrangig um die Ladestationen geht. Zusammen mit Ford möchten die Konzerne in diesem Jahr 400 neue Ladestationen in Europa aufbauen. Mit einer Leistung von 350 Watt und einer Akkuladezeit von nur etwa 10 Minuten sollen diese Stationen die Leistung von Tesla weit übertreffen. Dort dauert die Aufladung nämlich derzeit bei einer Leistung von weniger als 300 Watt etwa eine halbe Stunde.

Stromkonzerne wollen ein Stück vom Kuchen! Viele hiesige Energiekonzerne möchten sich dann auch an der Infrastruktur für Ladestationen beteiligen, denn auch wenn die Gewinnerwartungen moderat sind und das Risiko nicht unerheblich, so geht es wahrscheinlich eher um Imagepflege. E.ON und Innogy betreiben bereits eigene Stationen.

Wie wird Tesla mit der aufkommenden Konkurrenz umgehen? Wird man sich hier am Markt behaupten können? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse