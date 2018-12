Tesla: Kapitalerhöhung noch 2018? – SpaceX 30 Milliarden US$ wert

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla (WKN:A1CX3T) könnte noch in diesem Jahr frisches Kapital benötigen – diese These äußert Morgan Stanleys Tesla-Analyst Adam Jonas. Er spricht von finanziellen Engpässen, die beim E-Auto-Innovationsführer unausweichlich seien. Neuer Cash würde die Sorgen von Investoren zerstreuen.

Indes berichtet das Wall Street Journal unter Verweis auf eine neue Finanzierungsrunde, dass Musks Raketenkonzern SpaceX mit über 30 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Damit wäre die Firma rund halb so wertvoll wie Tesla. Die Raketenforscher sammelten kürzlich 500 Millionen Dollar bei bestehenden Investoren ein.

Wird das die letzte große Kapitalerhöhung bei Tesla? – Musk goes outer space

Klar ist: Auch wenn Tesla für das laufende Quartal eine Bruttomarge von >20% für das Model 3 anpeilt, ist absehbar, dass die hohe Preisstruktur der aktuell ausgelieferten Fahrzeuge nicht gehalten werden kann. Sinkt der Verkaufspreis, wird auch die Marge einbrechen. Dazu kommen Mega-Projekte wie die Gigafactory 3 in China, für die in diesem Quartal sogar Land erworben werden soll. Die Produktionsanlage allein dürfte Milliarden verschlingen.

Ausgehend davon befürchtet Adam Jonas, der Tesla-covernde Analyst bei Morgan Stanley, dass der E-Auto-Krösus noch im laufenden Jahr zusätzliches Kapital aufnehmen muss. Er spricht von 2,5 Milliarden US-Dollar.





Musks anderer Schauplatz: SpaceX. Das innovative Weltraumunternehmen sammelte in einer Finanzierungsrunde jüngst eine halbe Milliarde US-Dollar an neuem Kapital von bestehenden Investoren ein, so das Wall Street Journal unter Berufung auf Insiderkreise. Das Ganze fußte auf einer Bewertung der Firma von 30,5 Milliarden US-Dollar. Damit sind die Weltraumforscher fast 2x so viel Wert wie die Deutsche Bank. Musk selbst soll bislang mehrere Milliarden in die Unternehmung gesteckt haben.

