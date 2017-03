Tesla: Kann es jetzt endlich losgehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk hat ambitionierte Pläne für seinen Konzern Tesla. Mit der großflächigen Produktion der neuen Model-3-Reihe will der Konzernboss den Sprung in den Massenmarkt schaffen. Die Autos sollen mit einem verhältnismäßig erschwinglichen Preis von 35.000 Euro je Stück auch normale Kunden überzeugen. Das Problem: Tesla braucht für die massenhafte Fertigung noch über eine Milliarde Dollar an Finanzmitteln.

Kapitalerhöhung in Aussicht

Wie das Unternehmen nun bekannt gab, wolle man sich die benötigte Summe in Höhe von 1,15 Milliarden über eine Ausgabe von Aktien und Anleihen sichern. Konkret sollen 250 Millionen Dollar mit neuem Aktienkapital und 750 Millionen Dollar mit Wandelanleihen erbracht werden. Darüber hinaus können beide Emissionen um 15 Prozent aufgestockt werden. Damit wäre der nötige Betrag von 1,15 Milliarden Euro vollends gedeckt. Musk selbst werde sich hieran über einen Aktienkauf in Höhe von 25 Millionen Dollar beteiligen.

Konkret sollen die Geldmittel sowohl die Bilanz des Konzerns stärken, als auch für eine Minimierung der Risiken beim Produktionsstart sorgen. Der Herstellungsbeginn der neuen Reihe ist für Juni 2017 angedacht.

Anleger waren erfreut

Die Nachricht über die Kapitalerhöhung wurde am Donnerstag an der Börse (XETRA) positiv bewertet. Nachbörslich verbesserte sich das Papier um etwa zwei Prozent.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.