Tesla: Jetzt wird es den Anlegern zu viel!

Auch in der vergangenen Woche hat der steile Anstieg der Tesla-Aktie zunächst seine Fortsetzung gefunden. Es gelang den Käufern, den Kurs am Mittwoch kurzzeitig auf ein neues Allzeithoch bei 594,50 US-Dollar ansteigen zu lassen. Die Hoffnungen der Bullen, die runde 600,00-US-Dollar-Marke wenig später in einem zweiten Anlauf überwinden zu können, erfüllten sich anschließend nicht mehr.

Es setzten Gewinnmitnahmen ein.



