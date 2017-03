Tesla: Jetzt steht es fest – die Kapitalerhöhung kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

das Model 3 ist Teslas Hoffnungsträger. Es soll die hauseigne Technik zu erschwinglichen Preisen an den Massenmarkt bringen. Genau für dieses Vorhaben braucht Tesla Geld. Eigentlich hätte der US-Autobauer genug Kapital in der Hinterhand, um die Produktion pünktlich anlaufen zu lassen. Dennoch scheint sich Tesla-Chef Musk lieber noch einmal absichern zu wollen.

Die Kapitalerhöhung kommt. Die Gerüchte kursierten schon seit Wochen, jetzt wurden sie bestätigt. Das Management lieferte auch gleich den Finanzierungsplan mit: Insgesamt sollen 1,15 Milliarden US-Dollar eingenommen werden, davon 250 Millionen Dollar über die Ausgabe neuer Aktien und 750 Millionen Dollar über die Emittierung einer Wandelanleihe.

Die Aktionäre sind erleichtert

Interessanterweise wurde diese Nachricht am Markt positiv aufgenommen. Der Tesla-Kurs legte sogar um 2,60% zu. Der Grund dafür ist, dass Schätzungen von einem Gesamtkapitalbedarf von 2,5 Milliarden Dollar ausgegangen waren, der schlimmstenfalls komplett durch Aktienemissionen gedeckt worden wäre. Dass dieses Szenario nicht eingetreten ist, sorgte für Erleichterung.

Mit dem neuen Model 3 will Tesla seine ambitionierten Absatzziele erreichen. Ausgehend von den aktuell 84.000 produzierten Fahrzeugen wollen die Amerikaner ihre Auslastung in den nächsten drei Jahren schrittweise auf eine Millionen Autos erhöhen.

Ein Beitrag von Elsa Heß.