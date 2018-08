Tesla: Jetzt kommt es doppelt dick

Zeiten ändern sich: Nach der jüngsten Kursexplosion der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) auf Jahreshoch bei 387,46 US-Dollar verbilligen sich die Tesla-Papiere am Montag weiter rapide und fallen schnurstracks unter die 300-Dollar-Marke. Zum jüngsten Trubel um Elon Musk gesellen sich nun auch negative Analystenstimmen – sehr negative!

Ursprünglich reklamierte Musk zum wiederholten Male, dass die Finanzierung seiner „Going Private“-Pläne für den kalifornischen E-Autoproduzenten für 420 US-Dollar pro Aktie gesichert seien. Immer wieder wurde der saudi-arabische Staatsfonds PIF als potentieller Financier ins Spiel gebracht. Nachdem Musk im Interview mit der New York Times einräumte, dass die Verhandlungen mit den Saudis bis dato keine Zusagen ergeben hätten, sollen die Ölscheichs vielmehr mit einem Investment in die chinesisch dominierte E-Auto-Luxusmarke Lucid Motors liebäugeln – das behaupten zumindest angeblich gut infomierte Kreise.

Die ersten Analysten beziehen klar Haltung: Analyst Ryan Brinkman von JPMorgan reduzierte sein Kursziel um 37% auf 195 US-Dollar. Als Begründung führte er den Umstand an, dass die Finanzierung des mehrere zehn Milliarden US-Dollar schweren Börsen-Rückzugs keineswegs gesichert sei. Konkret sagte er:

Our interpretation of subsequent events leads us to believe that funding was not secured for a private transaction, nor was there any formal proposal.