Tesla: Jetzt könnte es brenzlig werden!

Liebe Leser,

Tesla hat seine gute Ausgangsposition verloren. Nach einer Konsolidierungsphase in den vergangenen Wochen ging es am heutigen Donnerstag krachend gen Süden, nachdem der Elektroautobauer den höchsten Quartalsverlust seiner Geschichte bekannt gab. Aus charttechnischer Sicht könnte es nun brenzlig werden, sofern in den kommenden Tagen das Ruder nicht wieder herum gerissen werden kann. Denn mit dem heutigen Kursrutsch fiel die Aktie auch unter das 6-Monats-Tief im Bereich von 270 Euro zurück. Chartanalysten befürchten nun sogar Rücksetzer bis zur runden 200-Euro-Marke und hoffen, dass spätestens an diesem Punkt wieder vermehrt Käufer einsteigen und den Kurs nach oben treiben. Die Bilanz der vergangenen Woche legt eine anhaltende Talfahrt nahe. Auf Sicht von zwei Wochen beträgt das Minus mehr als 13 %. Unter fundamental orientierte Analysten ist die Gemengelage derzeit zweigeteilt. Während 44 % der Meinung sind, dass Tesla ein „Kauf“ sei, plädieren 56 % für einen „Verkauf“. Niemand empfiehlt, die Aktie zu „halten“.

Charttechnische Experten sind der Meinung, dass die Chancen auf einen Kursanstieg relativ gering sind. Das Allzeithoch von 345,00 Euro ist inzwischen außer Reichweite und selbst die Obergrenze bei 300 Euro ist mit einem Abstand von 17 % sehr weit entfernt.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Auch technische Analysten sind der Meinung, dass die Aktie in einer schlechten Verfassung sei. Alle Trendpfeile sind abwärts gerichtet. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt fast 10 %. Dementsprechend hat sich das Chartbild mit dem heutigen Kursrutsch deutlich eingetrübt. Anleger sollten nun die nächsten Tage abwarten und erst einmal an der Seitenlinie verharren!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.