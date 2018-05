Tesla: Jetzt ist es raus!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Irgendwann im Jahr 2018 war es ursprünglich angedacht. Dass das Model 3 von Tesla noch in diesem Jahr in Europa auf den Markt kommt, war aber recht schnell unrealistisch. Doch wann geht?s nun hierzulande wirklich los? Lange hielt sich die Elektroauto-Schmiede mit präzisen Angaben zurück, doch jetzt ist es raus: Tesla-Chef Elon Musk hat sich per Twitter aus der Deckung gewagt ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.