Tesla: Jetzt geht es um alles!

Tesla könnte im August nächsten Jahres das Geld ausgehen, hieß es nun. Charttechniker sind der Meinung, dass dem Kurs wahrscheinlich schon vorher die Kraft ausgehen werde. Die Aktie könne bis auf 200 Euro absacken, hieß es mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen. Konkret: Nun gab der Kurs in Europa weitere 0,3 % nach, musste allerdings basierend auf den Daten aus den USA ein Minus von 1,6 % hinnehmen. Es sieht tendenziell nach einem deutlichen Rückschritt aus. Die Aktie hat derzeit in vielerlei Hinsicht eine schwierige Phase. Denn nun läuft das Unternehmen wieder auf das 6-Monats-Tief von 255,65 Euro zu. Der Abstand ist nur noch minimal.

Sollten die Kurse darunter rutschen, wäre auch ein Absturz in Richtung 200 Euro denkbar. Viele Unterstützungen bietet der Titel derzeit nicht mehr. Wirtschaftlich orientierte Experten sind zu 44 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 56 % wollen „verkaufen“, niemand aber „hält“ derzeit.

Tesla: Abwärtstrend deutlich

Tesla ist zudem nach Ansicht technischer Analysten klar im Baisse-Modus. Der Wert notiert 8 % unter der 200-Tage-Linie. Darüber hinaus sind nun alle Trendpfeile nach unten gedreht. Ein Baisse-Signal erster Güte. Daher raten technische Analysten zum Verkauf!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.