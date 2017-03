Tesla: Jetzt blinken weitere Verkaufssignale auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat in den vergangenen Tagen weiteren Boden eingebüßt. Die Aktie des Autobauers befindet sich aus technischer Sicht indes noch im Aufwärtstrend und könnte demnach bald den Boden gefunden haben. Aktuell allerdings durchbrach die Aktie wichtige Marken nach unten.

Tesla: Kurzfristig im Abwärtstrend

Tesla hat sich kurzfristig in den Abwärtstrend begeben, da die Aktie gerade zum Ende vergangener Woche die wichtige 38-Tage-Linie nach unten durchbrochen hat. Damit sind die kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrends beendet. Dennoch verweisen technisch orientierte Analysten darauf, dass Tesla noch den langfristigen Aufwärtstrend verteidigen konnte. Die 200-Tage-Linie, maßgeblich für das Urteil über den langfristigen Aufwärtstrend, ist derzeit noch gut 13 % entfernt.

Charttechnisch orientierte Analysten zeigten sich etwas besorgter, nachdem die längerfristige Aufwärtstrendgerade durch die Kursverluste von mittlerweile 11 % innerhalb eines Monats deutlich nach unten durchbrochen wurde. Für fundamental orientierte Analysten gibt es derzeit keine wichtigen Nachrichten, sodass das Bild sich ausschließlich auf die jüngste Kursentwicklung stützt.

Insgesamt ist die Aktie von Tesla noch im grünen Bereich, wobei die jüngste Kursentwicklung einen möglichen Abwärtstrend angedeutet hat.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.