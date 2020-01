Tesla: JPMorgan hebt Kursziel weiter an – Ausblick bleibt aber negativ

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bisher war bekannt, dass der Elektroauto-Pionier Tesla in seiner geplanten Gigafaktory bei Berlin ab 2021 das Tesla Model Y fertigen will. Heute nun sorgt eine Meldung des Landesamtes für Umwelt im Amtsblatt für Brandenburg für Aufsehen. Denn dort steht, dass Tesla neben dem Model Y auch Fahrzeuge vom Typ Model 3 produzieren will. Geplant sind nach Inbetriebnahme des Werkes im Jahr



