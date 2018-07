Tesla: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Tesla-Kurs wird am 26.07.2018, 02:00 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 308,74 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Automobilhersteller".Tesla haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Tesla 10 mal die Einschätzung buy, 10 mal die Einschätzung Hold sowie 14 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 4 Hold und 4 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 308,74 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 0,38 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 309,92 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

