Tesla: Ist der Boden gefunden?

Liebe Leser,

Tesla Motors hat sich zuletzt wieder leicht verbessert gezeigt. Die Aktie stabilisierte sich an den Finanzmärkten einigermaßen überraschend, nachdem es in der Wochen zuvor noch um gut 7 % nach unten gegangen war. Auf Sicht von einem Monat notiert die Aktie mit mehr als 12 % im Minus. Charttechnisch betrachtet hat sich Tesla damit in einen nachhaltigen Abwärtstrend manövriert, der zudem kaum Aussichten auf eine Erholung zuließ. Nun ist das bisherige 6-Monats-Tief bei 255,65 Euro vom 2. November schon wieder 2 % entfernt und liegt einige Tage zurück. Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer auf eine Erholung, heißt es.

Neue Meldungen sind nach dem jüngst vermeldeten und wenig begeisternden Quartalsergebnis nicht an den Markt gekommen. Damit ist der Rückhalt unter den wirtschaftlich orientierten Analysten aus Bankhäusern nicht größer geworden. Ohnehin geben nur wenige Experten eine Einschätzung zum kalifornischen E-Autobauer ab. Unter diesen sind nur 44 % der Meinung, Tesla sei ein „Kauf“. Niemand votiert für „Halten“, während 56 % einen „Verkauf“ in Erwägung ziehen.

Charttechnisch bleiben fallende Kurse wahrscheinlicher als ein Comeback. 200 Euro sind eine denkbare untere Kursgrenze.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend!

Technische Analysten sind sich jetzt schon relativ sicher: Tesla ist im Abwärtstrend. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen abwärts gerichtet. Der Abstand zum GD200 beträgt knapp 10 %. Erst bei 283,06 Euro wäre ein Trendwechsel möglich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.