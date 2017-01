Tesla: Ist der Autopilot GEFÄHRLICH?

Liebe Leser,

seit letzter Woche wird für die Tesla-Modelle S und X ein neues Update für den Autopilot ausgerollt. Unter diesem Namen läuft bei Tesla der autonome Fahrassistent, der allerdings noch längst nicht ausgereift ist. Bei einigen Fahrzeugen müssen noch Kameras für die volle Funktionsfähigkeit nachgerüstet werden. Doch selbst bei voller Ausstattung können Fahrer die Hände nicht vom Lenkrad nehmen. So fehlt unter anderem noch das automatische Bremssystem, was auch das selbstständige Einparken der Autos verhindert. Immerhin gibt es jetzt aber eine akustische und optische Warnung vor möglichen Kollisionen.

Streitereien im Unternehmen?

Tesla musste für das frühzeitige Freischalten des Autopiloten einiges an Kritik einstecken. Wie das Manager Magazin berichtet, waren auch intern längst nicht alle mit dem Kurs von Tesla-Chef Elon Musk einverstanden. Die Ingenieure sollen vor zahlreichen Fehlern gewarnt haben, unter anderem hätte das System auf kurvigen Straßen in den Gegenverkehr gelenkt. Auf derartige Bedenken habe Elon Musk aber keinerlei Rücksicht genommen. Ein Entwickler sagte dazu, dass sich mittlerweile kaum noch jemand traue, dem Konzernchef überhaupt zu widersprechen. Ein ehemaliger Tesla-Manager sieht dies ähnlich und gibt an, dass es zu Entlassungen käme, wenn jemand zu oft Kritik ausübt. Es scheint also noch einiges im Argen zu sein, auch wenn die Berichte nicht alle bestätigt sind.

