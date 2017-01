Tesla: Ist der Albtraum nun ausgestanden?

Lieber Leser,

im vergangenen Jahr erregte ein Verkehrsunfall großes Aufsehen, bei dem ein US-amerikanischer Fahrer eines Tesla-Modells ums Leben kam. Offenbar hatte er sich zu sehr auf die Autopilot-Funktion des Fahrzeugs verlassen. Dies war sowohl für das Unternehmen als auch für die gesamte Entwicklung des „autonomen Fahrens“ zunächst ein herber Rückschlag. Doch ernsthafte Konsequenzen ergeben sich für Tesla aus dem Vorfall wohl nicht. Wie mehrere Medien in der vergangenen Woche berichteten, hat die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ihre Ermittlungen in der Sache eingestellt.

Sorgt neue Software für mehr Sicherheit?

In der Folge des Unfalls waren Zweifel aufgekommen, ob die Bezeichnung „Autopilot“ nicht sogar irreführend sei. Hierzulande wurde sogar darüber spekuliert, Tesla zu verbieten, mit diesem Wort für die Fahrzeuge zu werben. Dagegen regte sich bei Tesla-Chef Elon Musk allerdings Widerstand. Musk verwies auf Erhebungen, denen zufolge sich die Zahl der Unfälle durch das Autopilot-System um 40 % verringert habe. Von der nächsten Generation des Autopiloten verspricht sich der Tesla-Boss noch deutlich mehr. Sie wird seit Oktober 2016 in den Tesla-Modellen verbaut. Damit wäre sogar eine Senkung der Unfallrate um 90 % denkbar, so Elon Musk. Dies wäre exakt die Nachricht, die das Vertrauen aufseiten der Autofahrer wieder herstellen könnte. Doch dazu muss sich das System erst einmal in der Praxis beweisen.

