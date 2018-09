Tesla: Interessantes „Company Update“!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Im jüngsten „Company Update", dass von Elon Musk geschrieben und an die Mitarbeiter(innen) verschickt worden ist – auf der Internetseite des Unternehmens findet sich das Schreiben – wurden positive Töne angeschlagen. So hieß es dort sinngemäß, dass selbst das legendäre Model T von Ford nicht so schnell gewachsen sei (im Hinblick auf Verkäufe und Produktion) wie das „Model 3" von Tesla.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.